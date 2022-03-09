МАГАТЕ втратило зв’язок із моніторинговими системами на ЧАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії втратило зв’язок з Чорнобильськими моніторинговими системами гарантій.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"МАГАТЕ несподівано втратило зв'язок із Чорнобильськими моніторинговими системами гарантій. Наразі ніхто не розуміє, що відбувається в Чорнобилі та що загрожує регіону. Надзвичайно небезпечна ситуація", – зазначив він.

Зі свого боку в МАГАТЕ також повідомили про припинення дистанційної передачі даних із систем контролю за дотриманням гарантій, встановлених на ЧАЕС.

"Агентство проводить перевірку стану систем контролю за дотриманням гарантій в інших місцях перебування в Україні та найближчим часом надасть додаткову інформацію", – йдеться у повідомленні агентства від 8 березня.

Як повідомлялося, 24 лютого Подоляк заявив, що після запеклих боїв Україна "втратила контроль над чорнобильським майданчиком". Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу підтвердив, що зараз російські війська контролюють Чорнобильську зону та об'єкти ЧАЕС.