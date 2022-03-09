Мінцифри отримало мільйон заяв на виплату 6,5 тисячі підтримки через "Дію"

Міністерство цифрових трансформацій отримало вже 1 млн заявок на виплату 6,5 тис. грн держпідтримки через додаток "Дія".

Про це повідомив міністр Михайло Федоров у Telegram.

"1 мільйон заявок на "єПідтримку". Така цифра менш ніж за добу означає, що ця послуга необхідна для вас", – зазначив він.

Глава Мінцифри нагадав, що допомогу в розмірі 6 500 грн можуть отримати наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та ФОПи усіх груп у тих населених пунктах, де активно ведуться бойові дії.

Як повідомлялося, з 8 березня українці в зонах активних бойових дій можуть отримати 6 500 грн "єПідтримки" через "Дію". Послуга працюватиме в таких областях регіонах як: Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Житомирська, Одеська, Волинська, Київська області та м. Київ.

Виплату можна витратити на будь-що, адже обмеження на певний вид бізнесу з програми зняли.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що виплата 6,5 тис. грн для тих, хто втратив роботу через війну, почнеться цього тижня.