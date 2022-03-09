Китай направить Україні гуманітарну допомогу на майже $800 тисяч
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Китайський Червоний Хрест надасть Україні гуманітарної допомоги на 5 мільйонів юанів ($791 540), яка складається з предметів першої необхідності.
Як пише Reuters, про це заявив у середу речник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь, передає "Європейська правда".
Водночас варто зазначити, що Китай відмовився кваліфікувати діяльність РФ в Україні як вторгнення та продовжує закликати "всі сторони" до стриманості.
Як повідомлялося, Китай розглядає можливість придбання або збільшення часток у російських енергетичних і сировинних компаніях, таких як газовий гігант ПАТ "Газпром" і виробник алюмінію "РусАл".
Раніше заснований Китаєм Азійський банк інфраструктурних інвестицій (AIIB) припинив співпрацю з Росією та Білоруссю.
Джерело: Європейська правда