Мережа KFC закриє свої ресторани в Росії

Американська корпорація Yum! Brands все-таки заявила про рішення закрити ресторани, що належать компанії KFC, в РФ і завершити роботу над угодою про призупинення роботи всіх ресторанів Pizza Hut в Росії у партнерстві зі своїм основним франчайзі.

Про це йдеться у заяві компанії, передає Інтерфакс-Україна.



"Цей захід заснований на нашому рішенні призупинити всі інвестиції та розвиток ресторанів у Росії та направити весь прибуток від операцій у Росії на гуманітарну діяльність", – йдеться у повідомленні.



Компанія нагадала, що жертвує $1 млн Червоному Хресту та активує Yum! Disaster Relief Fund для підтримки працівників франчайзингової мережі в Україні.



Yum! Brands має понад 53 тис. ресторанів по світу, 98% з яких належать та управляються франчайзі. У РФ працюють близько 1 тис. ресторанів швидкого обслуговування KFC та 50 піцерій Pizza Hut, майже всі з яких управляються незалежними партнерами та працюють за франчайзингом.

Напередодні корпорація Yam!Brands заявила, що продовжить працювати в Росії, проте пообіцяла призупинити інвестиції у розвиток мережі в цій країні та спрямувати отриманий там прибуток на благодійність.