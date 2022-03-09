Курс рубля до євро і долара на Мосбіржі оновив історичний рекорд

Курси рубля до долара та євро під час торгів на Московській біржі 9 березня вдень знову оновили історичні максимуми, при цьому долар уперся у встановлений біржею новий верхній кордон – 120,83 рубля, євро сягнув 131 рубль.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.



Курс долара склав 118,51 руб./$1 об 10:53 за київським часом, що на 13,51 рубля вище за рівень закриття попередніх торгів. Євро коштував 126 рублів, подорожчавши на 7,01 рубля.



Долар при цьому виявився на 12,7 рубля вище за рівень чинного офіційного курсу, євро – на 10,3 рубля вище за офіційний курс.

Зазначимо, що 4 березня Банк Росії знизив офіційні курси долара та євро до 105,81 та 116,53 руб. відповідно, а також призупинив торги на всіх ринках Московської біржі до 9 березня.