Голова МВФ: Сьогодні нам потрібно підтримати Україну

Міжнародний валютний фонд (МВФ) змістив фокус у дискусіях із владою України з реформ на антикризове управління.

Про це виконавчий директор МВФ Крістіна Георгієва заявила під час FT Climate Capital Conference, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"...Ми змінили фокус наших поточних дискусій з українською владою з "реформ" на "антикризове управління", – сказала голова МВФ.

Вона додала, що 9 березня виконавча рада МВФ має розглянути пропозицію затвердити виділення $1,4 млрд на підтримку України, щоб допомогти державі впоратися із шоком, спричиненим нападом Росії.

Георгієва додала, що персонал МВФ перебуває у щоденному контакті з українською стороною.

"І я можу вам сказати, це так вражає бачити, як вони працюють разом із самовідданістю та професіоналізмом, незважаючи на сирени, які можна почути навіть під час обговорення", – наголосила виконавчий директор МВФ.

За її словами, Фонд також допомагає мобілізувати фінансову підтримку та ресурси.

"МВФ і Світовий банк – це дві установи, яким часто доручається спрямовувати скоординовану допомогу країнам, які її потребують. Сьогодні нам потрібно допомогти підтримати Україну, щоб вона пережила цей шок, але для України настане момент відновлення. І в цей момент, як сказав мені президент Зеленський, він хоче, щоб Фонд взяв на себе ініціативу, щоб переконатись, що це станеться", – розповіла Георгієва.

Говорячи про можливі наслідки санкцій для російської економіки, вона зазначила: "У нас поки що немає точної оцінки того, наскільки може скоротитися російська економіка. Але, безумовно, на горизонті маячить рецесія як ймовірний результат для Росії".

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд також найближчими днями планує розглянути запит України на виділення $1,4 млрд у якості екстреного фінансування. Україна також може отримати $2,2 млрд, доступних до червня за існуючою угодою stand-by з МВФ.