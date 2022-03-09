Канада надасть Україні високоспеціалізовану військову техніку, – Трюдо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про майбутню поставку нової партії високоспеціалізованого озброєння Україні.

Про це він повідомив у Twitter за результатами телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я повідомив, що Канада направить Україні чергову партію високоспеціалізованої військової техніки. Ми обговорили також санкції проти Росії та гуманітарну допомогу Україні", – зазначив канадський прем’єр.

Трюдо також додав, що запросив Зеленського виступити перед парламентом Канади.

"Канадці натхненні хоробрістю та стійкістю українців, а також лідерством, яке продемонструва президент, і я знаю, що вони хочуть почути його особисту думку", – написав глава канадського уряду.

Раніше прем'єр-міністри Великобританії, Канади та Нідерландів Борис Джонсон, Джастін Трюдо та Марк Рютте у спільній заяві прем'єрів пообіцяли надати Україні додаткові пакети оборонної підтримки.