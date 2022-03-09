Технологічний гігант Honeywell призупиняє роботу в Росії та Білорусі

Американська технологічні корпорація Honeywell, що виробляє електронні системи керування та автоматизації в тому числі для енергетичної сфери, вирішила призупинити діяльність в Росії та Білорусі.

Про це повідомляється у заяві компанії, оприлюдненій на її сайті..

"Враховуючи нинішні умови у Східній Європі, ми практично призупинили всю нашу діяльність з продажу, дистрибуції та обслуговування в Росії та Білорусі. Продовжуємо оцінювати ситуацію", – йдеться у повідомленні.

Honeywell – американська корпорація, що виробляє електронні системи керування та автоматизації. В Росії корпорація має 20 офісів та понад 1 тис. співробітників. До складу Honeywell входять три виробничі підприємства в Липецьку, Москві та Арзамасі, які виробляють компоненти для систем автоматизації, контролю, захисту та безпеки об'єктів та персоналу, прилади та системи обліку електроенергії, тепла, води та газу.

Системи автоматизації Honeywell та технології нафтопереробки UOP встановлені на всіх найбільших нафтопереробних заводах Росії та інших країн СНД. Авіоніка Honeywell, допоміжні силові установки та інша продукція встановлюються на літаки перевізників Росії/СНД. Обладнання Honeywell забезпечує безпеку та ефективне управління інженерними системами на об'єктах критичної інфраструктури, комерційних та промислових будинках, а також об'єктах культурної цінності державного та світового значення.