Найбільші світові системи грошових переказів скасували комісію за відправлення коштів в Україну

Міжнародні системи платежів Western Union, Money Gram, RIA та IntelExpress скасували плату за переказ коштів з усіх країн світу в Україну незалежно від каналу відправлення.

Наразі тариф для клієнта-відправника на такі перекази становить 0% від суми, повідомляє пресслужба "Ощадбанку".

Наразі таке рішення було прийнято на наступний термін:

Western Union – до 31 березня 2022 року;

Ria – до 31 березня 2022 року;

MoneyGram – термін наразі не обмежено;

Intelexpress – термін наразі не обмежено.

Отримати перекази за цими системами платежів можна у відділеннях "Ощадбанку". Крім того, міжнародні перекази Western Union та Ria можна у будь-якому працюючому відділенні "Нової пошти". Для цього потрібно знати номер переказу, прізвище, ім’я та країну відправника, а також мати при собі документи, що посвідчують особу.