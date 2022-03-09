Нацбанк скасував посилені вимоги до резервів за поточними банківськими рахунками
3180
Національний банк України (НБУ) повернув значення нормативів обов’язкового резервування до рівнів, які існували до ухвалення лютневого рішення про їх підвищення.
Відповідне рішення правління Нацбанку №114-рш ухвалено 8 березня і набирає чинності з 10 березня, повідомляє пресслужба регулятора.
"Відповідне рішення дасть змогу банкам використовувати додаткові ліквідні кошти в період дії воєнного стану та відповідно й надалі підтримувати належний рівень ліквідності банківської системи", – зазначається у повідомленні.
Отже, як і раніше:
- норматив формування банками обов'язкових резервів у національній валюті за коштами на вимогу становитиме 0% (передбачалося збільшення до 2%);
- норматив формування банками обов'язкових резервів в іноземній валюті становитиме 10% (передбачалося підвищення до 12%).
Як повідомлялося, підвищення банками нормативів обов'язкового резервування, ухвалене 1 лютого 2022 року, з урахуванням чинного порядку формування обов’язкових резервів мало б відбутися з періоду резервування, який розпочнеться 11 березня 2022 року