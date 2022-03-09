Концерн Unilever призупинив діяльність в Україні, проте продовжить працювати в РФ

Британсько-нідерландський концерн Unilever, один із провідних світових виробників товарів повсякденного вжитку, призупинив діяльність в Україні, однак його російські підприємства продовжать роботу.

Про це йдеться у заяві CEO Unilever Алана Джоупа, оприлюдненій на сайті компанії.

"Наші бізнес-операції в Україні зупинені, і ми зараз повністю зосереджені на забезпеченні безпеки наших українських працівників та їхніх сімей, включаючи допомогу в їх евакуації, якщо це необхідно, та надання додаткової фінансової підтримки. Ми також зобов’язалися пожертвувати 5 мільйонів євро у вигляді продукції Unilever для надання гуманітарної допомоги", – йдеться у заяві.

Водночас голова компанії уточнив, що виробництво продукції в РФ продовжиться, однак Unilever призупинить нові інвестиції у цю країну.

"Ми призупинили весь імпорт та експорт нашої продукції в Росію та з Росії, і ми припинимо всі витрати на ЗМІ та рекламу. Ми не будемо інвестувати в країну і не отримаємо прибутку від нашої присутності в Росії. Ми продовжимо постачати людям в країні наші повсякденні необхідні продукти харчування та засоби гігієни, вироблені в Росії", – додав Джоуп.

Він також наголосив, що "ми продовжуємо засуджувати війну в Україні як жорстокий і безглуздий вчинок російської держави".

Unilever виробляє продукцію під марками Lipton, Dove, Vaseline, Cif, Signal, Domestos, Rexona AXE, "Чиста лінія", "Оксамитові ручки", "Інмарко" та ін. У РФ компанії належать завод з випуску морозива в Тульській області, виробництво чаю , косметики та побутової хімії у Санкт-Петербурзі, косметики в Єкатеринбурзі, а також морозива в Омську.

Unilever відкрив представництво в Україні 1 травня 1993 року. 1998 року зареєстровано ТОВ "Юнілевер Україна" з центральним офісом у Києві. В Україні компанії належить завод з фасування чаю у Київські області, відкритий у 2016 році.