МАГАТЕ не бачить критичної загрози через знеструмлення Чорнобильскої АЕС внаслідок нападу російських військ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) отримало інформацію від України про відключення електроенергії на Чорнобильській АЕС, організація стурбована цим фактом, проте поки що не бачить критичної безпекової загрози через це.

Про це йдеться у повідомленні організації на її сторінці в мережі Twitter.

"(Гендиректор МАГАТЕ, – ред.) Рафаель Гроссі каже, що подія порушує ключовий принцип безпеки у забезпеченні безперебійного енергопостачання; у цьому випадку МАГАТЕ не бачить критичного впливу на безпеку", – сказано у повідомленні.

МАГАТЕ вважає, що теплове навантаження басейну витримки відпрацьованого палива та обсяг охолоджуючої води на Чорнобильській АЕС э достатніми для ефективного відведення тепла без необхідності електропостачання.

Як повідомлялося, раніше НЕК "Укренерго" заявило, що внаслідок ворожих дій російських окупантів повністю знеструмлена Чорнобильська АЕС, яка захоплена військами РФ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначав, що резервні дизель-генератори забезпечать живлення станції та її об'єктів протягом 48 годин, після чого "відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, що загрожуватиме витоком радіації".

Раніше Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) констатувало, що втратило зв’язок з Чорнобильськими моніторинговими системами.

Нагадаємо, 24 лютого стало відомо, що після запеклих боїв Україна втратила контроль Чорнобильською зоною та об'єктами ЧАЕС.