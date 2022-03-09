Провідний виробник обладнання для вітрових електростанцій призупинив бізнес в Росії

Данський виробник обладнання для відновлюваної енергетики Vestas оголосив про зупинення чотирьох проектів у РФ.

За даними данської газети Ekstra Bladet, йдеться про участь у будівництві ВЕС "Новоолексіївська", "Громадянська", "Іванівська" та "Покровська", які реалізує "Фонд розвитку вітроенергетики" (ФРВ, контролюється групою Fortum), повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За угодою з нашим фінським замовником, проекти будуть призупинені", – повідомили Ekstra Bladet у Vestas.

У своєму обліковому записі в Twitter данська компанія раніше повідомляла, що зупинить також нові комерційні проекти в Росії.

Vestas є технологічним партнером ФРВ. Російський підрозділ "Вестас Рус" організує в Росії підприємства з виробництва вітроустановок і комплектуючих.

Фінська Fortum на початку березня повідомляла про рішення зупинити нові інвестпроєкти в Росії, однак тоді у прес-службі російського "Фортуму" говорили про плани завершити вже розпочаті проєкти.

Як повідомлялося, раніше ще одна компанія з групи Fortum – німецька Uniper, багаторічний партнер російського "Газпрому", оголосила про кардинальний перегляд свого бізнесу із Росією через війну проти України, зокрема про плани продати свою російську дочірню компанію, яка керує п'яти електростанціями в РФ сумарною потужністю понад 11 ГВт.