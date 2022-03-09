Німеччина заблокувала відключення російського "Сбербанку" від системи SWIFT, – Bloomberg

Позиція Німеччини є основною перешкодою у питанні відключення російського "Сбербанку" від системи SWIFT, ця країна також висловилась проти можливого обмеження доступу кораблів РФ до європейських портів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

"Берлін є провідною державою, що протидіє спробам внести ПАТ "СберБанк" до списку російських фінансових установ, відключених від SWIFT", – вказує агентство.

Зазначається, що Німеччина неодноразово висловлювала занепокоєння щодо цього в ході дипломатичних зустрічей останніми днями.

"Німеччина також висловлювала занепокоєння через пропозиції щодо обмеження доступу до портів, заявляючи, що цей захід може вдарити по торгівлі товарами, що не перебувають під санкціями", – зазначає агентство

За його даними, ФРН, як і інші країни, також виступає проти заборони імпорту нафти з РФ.

Як повідомлялося, сьогодні представники країн ЄС погодили розширення санкцій проти РФ і Білорусі за вторгнення в Україну. Зокрема, вони передбачають відключення від системи SWIFT трьох білоруських банків та заборону на експорт в РФ обладнання для морських суден. Водночас в переліку санкцій немає російського "Сбербанку" та обмеження заходу російських суден в європейські порти, хоча такі пропозиції активно обговорювалися, повідомляли ЗМІ.