Нацбанк скасував покарання для банків за невчасну подачу звітності

Національний банк України (НБУ) встановив особливий порядок складання та подання українськими банками фінансової звітності в умовах воєнного стану.

Відповідне рішення затверджене постановою правління НБУ №41 від 7 березня, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, НБУ дозволив банкам, які не завершили роботу щодо складання річної фінансової звітності та консолідованої річної звітності за 2021 рік у зв’язку з уведенням воєнного стану, продовжити цю роботу після припинення чи скасування дії воєнного стану.

Крім того, постановою встановлюється, що банки за можливості подають та оприлюднюють на власному вебсайті річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2021 рік разом з аудиторським звітом і подають фінансову звітність, складену на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, до центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

На час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування Національний банк не застосовуватиме до банків заходів впливу за порушення ними строків подання фінансової звітності.