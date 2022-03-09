General Electric оголосила про призупинення роботи в Росії, але є винятки

Американська корпорація General Electric оголосила про призупинення діяльності в Росії, але має намір продовжувати "підтримку" існуючих послуг в енергетиці.

Як повідомила пресслужба концерну, винятком також стане постачання медичного обладнання, інформує Інтерфакс-Україна.

"Ми зупиняємо нашу діяльність у Росії, за винятком надання медичного обладнання першої необхідності та підтримки існуючих енергопослуг для населення регіону", – йдеться у повідомленні.

Як відзначає агентство, обладнання GE встановлено, зокрема, на Шатурській ДРЕС "Юніпро", а також на Тайшетському алюмінієвому заводі.

Російська державна корпорація "Інтер РАО" планувала налагодити у Росії виробництво газових турбін великої потужності за ліцензією GE на базі спільного підприємства з американським концерном – "Російські газові турбіни". Згідно з угодою, РГТ отримало ексклюзивні права на виробництво та сервісне обслуговування турбін терміном на 25 років. "Інтер РАО" раніше також повідомляло про опціон на купівлю частки GE у цьому підприємстві.

У звітності РГТ за минулий рік зазначається, що досягти рівня локалізації у розмірі 90% очікувалося "не раніше ніж у 2027 році". Крім цього, на базі РГТ за технологією GE виробляються малі газові турбіни (потужністю близько 80 МВт).

У сфері медицини, торік GE домовилася з "Русатом Хелскеа" про локалізацію трьох моделей МРТ у Росії.

Раніше GE оголосила, що направить $4,5 млн ($500 тис. грошовими коштами та медичне обладнання вартістю $4 млн) в Україну та прилеглі країни, які постраждали внаслідок російського вторгнення в Україну.