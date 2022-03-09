Нацбанк закликав 6 країн заборонити операції з картками російської платіжної системи "МИР"

Національний банк України (НБУ) звернувся до керівництва центробанків Вірменії, Казахстану, Таджикистану, В’єтнаму, Туреччини та Киргизької Республіки з проханням припинити будь-які операції з платіжними картками платіжної системи "МИР" на території цих країн.

Як повідомляється на сайті НБУ, таке звернення зумовлене необхідністю посилення міжнародного тиску у фінансовій сфері на країну-агресора.

Зокрема, йдеться про припинення обслуговування карток "МИР" у мережі банкоматів та POS-терміналів, а також унеможливлення їхнього використання у сфері електронній комерції та під час здійснення P2P-переказів.

"Національний банк прагне домогтися максимального використання всіх можливих варіантів санкцій проти російського фінансового сектору. Фінансування збройної агресії проти України має бути зупинене. Саме тому ми дуже розраховуємо на підтримку наших ініціатив міжнародними партнерами", – наголосив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Раніше повідомлялося, що міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard одночасно оголосили про припинення роботи на російському ринку.

Карти цих платіжних систем, випущені російськими банками, продовжать працювати всередині країни як завжди, тому що операції з ними з 2015 року обробляє Національна система платіжних карток Росії. Однак ними не можна буде розрахуватися за кордоном. Водночас картки цих систем, випущені в інших країнах, не працюватимуть в РФ.