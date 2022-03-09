ОАЕ запропонують країнами ОПЕК збільшити видобуток нафти на тлі вторгнення РФ в Україну

ОАЕ рекомендуватимуть іншим членам нафтового картелю ОПЕК збільшити видобуток нафти, оскільки війна Росії проти України призвела до максимальних за десятиліття цін на нафту.

Про це посол ОАЕ у Вашингтоні Юсеф аль-Отайба повідомив у коментарі газеті Financial Times, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми виступаємо за збільшення видобутку та закликатимемо ОПЕК розглянути питання про підвищення рівня видобутку", – зазначив посол.

"ОАЕ вже понад 50 років є надійним та відповідальним постачальником енергії на світові ринки та вважають, що стабільність на енергетичних ринках має вирішальне значення для світової економіки", – додав дипломат.

Як відзначає FT, адміністрація президента США Джо Байдена протягом кількох тижнів чинила тиск на виробників нафти, щоб вони збільшили видобуток аби знизити ціни. Нафта марки Brent торгувалася у середу лише на рівні близько $121 за барель.

Незважаючи на заклики США, ОПЕК+ наразі дотримується свого плану щодо збільшення нафтовидобутку на 400 тис. барелів на добу, однак відстає від поставленого плану за рівнем видобутку вже на 1 млн б/д через накопичене недоінвестування в галузь та ремонти.

За підрахунками МЕА, зараз основні вільні потужності з видобутку сконцентровані в ОАЕ та Саудівській Аравії. Росія практично на піку своєї продуктивності.