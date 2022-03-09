Зростання цін в Росії за тиждень стало максимальним з 1998 року
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За тиждень із 26 лютого до 4 березня інфляція у Росії становила 2,2%, тоді як тижнем раніше – з 19 по 25 лютого – цей показник становив 0,45%, свідчать дані Росстату.
Як відзначає російське інформагентство Інтерфакс, востаннє такий приріст за тиждень міг спостерігатися у грудні 1998 року, коли загалом за місяць інфляція становила 11,6%.
Водночас річна інфляція в РФ прискорилася до 10,4% вперше з січня 2016 року. Наприкінці лютого цей показник становив 9,15%.
Істотне тижневе зростання цін викликане ослабленням рубля та санкціями, запровадженими через російське вторгнення в Україну.
Джерело: Інтерфакс