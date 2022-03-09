Велика Британія вимагатиме повністю відключити Росію від системи SWIFT, – голова МЗС

Велика Британія прагне повністю відключити Росію від системи обміну фінансовою інформацією SWIFT, а також запровадити ембарго на використання російської нафти і газу країнами "Великої сімки" (G7), посиливши санкції за вторгнення в Україну.

Про це міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила на спільній пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеним у Вашингтоні, повідомляє Reuters.

"Ми повинні подвоїти наші санкції. Це включає повну заборону SWIFT і припинення використання російської нафти і газу G7", – сказала Трасс.

Водночас очільниця британского МЗС виступила проти запровадження безпольотної зону над гуманітарними коридорами в Україні, наголосивши на важливості допомогти Україні самостійно захиститися від російського вторгнення.

"Реальність така, що створення забороненої для польотів зони призведе до прямого протистояння між НАТО і Росією. І це не те, чого ми очікуємо", – сказала Трусс, відповідаючи на запитання журналістів.

"Ми прагнемо, щоб українці могли захищати власну країну за допомогою найкращого можливого вибору протитанкової зброї та систем протиповітряної оборони", – додала вона.

Як повідомлялося, сьогодні представники країн ЄС погодили розширення санкцій проти РФ і Білорусі за вторгнення в Україну. Зокрема, вони передбачають відключення від системи SWIFT трьох білоруських банків та заборону на експорт в РФ обладнання для морських суден. Водночас в переліку санкцій немає російського "Сбербанку" та обмеження заходу російських суден в європейські порти, хоча такі пропозиції активно обговорювалися, повідомляли ЗМІ. За даними джерел Bloomberg, проти останніх двох пунктів виступила Німеччина.