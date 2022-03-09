Шмигаль анонсував збір інформації для відшкодування за зруйноване загарбниками майно через "Дію"

Орієнтовно вже за тиждень у додатку "Дія" розпочнеться реєстрація інформації про пошкоджене та зруйноване майно громадян України.

Про це у відеозверненні повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує пресслужба уряду.

"Кожен, хто залишився без даху над головою. Кожен, чий дім чи квартира були знищені окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в "Дії". Ми вже створили "Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури". І як тільки війна буде завершена, ми почнемо відновлювати усе, що зруйнував ворог", – заявив голова уряду.

Він також зауважив, що через війну багато людей залишились без документів, для вирішення цієї проблеми в "Дії" також з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення "єДокумент".

"Він буде дуже гнучкий: міститиме паспортні дані, ІПН, а також за можливості фото. Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах. "єДокумент" автоматично буде доступний всім користувачам "Дії", – розповів Шмигаль.

Прем’єр також повідомив, що уряд створює резерв продовольства. Для цього держава здійснить викуп зерна та інших запасів в обсягах річного споживання всією країною за кошти державного бюджету.