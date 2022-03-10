Ціни на соціальні товари за перший тиждень війни зросли на 3,1%, – Мінекономіки

Ціни на 30 найменувань соціально значущих товарів – від продуктів харчування до ліків та пального – за період з 28 лютого до 4 березня зросли в середньому в Україні на 3,1%.

Про це свідчать дані моніторингу, який проводить Міністерство економіки, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, найбільше – на 14,1% – подорожчав скраплений газ для автомобілів.

Ціна на цибулю зросла на 9%, на пшоно – на 8,1%, на моркву – на 5,9%, імпортні жарознижувальні та знеболювальні засоби подорожчали на 5,6%, макарони з м'яких сортів – на 5,5%, гречана крупа – на 5,3%.

За даними Мінекономіки, водночас етанол подешевшав на 4%, молоко – на 2,2%, птиця – на 1,8%, яловичина – на 1,4%.

В регіональному вираженні середнє зростання цін у Києві за зазначений період становить 4,5%, у Львові – 7,3%.

Якщо порівнювати з середніми цінами в країні, то у столиці ціни були вищими на 9,2%, а у Львові – на 2,5%.

Як повідомлялося, Кабмін на період дії воєнного стану доручив обласним військовим адміністраціям разом із Нацполіцією, Держспоживслужбою та Держлікслужбою забезпечити контроль над встановленням роздрібними продавцями цін на низку товарів, серед яких, зокрема, борошно пшеничне, макаронні вироби, батон, хліб, крупа гречана, крупа вівсяна.

У цьому списку також свинина, яловичина, птиця (тушки курячі), молоко, вершкове масло, сметана, яйця курячі, олія соняшникова та цукор кристалічний. Крім того, здійснюватиметься контроль роздрібних цін капусти білокачанної, цибулі ріпчастої, буряків, моркви, картоплі, етанолу (розчин 96%), вітчизняних нестероїдних протизапальних та антибактеріальних ліків, бензину А-95, дизпалива та скрапленого газу.