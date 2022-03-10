Італійська компанія ENI відмовиться від російської нафти

Найбільша в Італії нафтогазова компанія Eni призупинила нові закупівлі нафти у Росії після її вторгнення в Україну і уважно стежить за подіями у сфері закупівлі газу.

Про це в компанії повідомили агентству Reuters.

"Eni призупинила укладання нових контрактів, пов’язаних із закупівлею нафти та нафтопродуктів з Росії", – йдеться у коментарі компанії.

Eni, яка вже заморозила участь у спільних проєктах з російською нафтовою групою "Роснефть" після санкцій, запроваджених у 2014 році за агресію проти Україна, також має довгострокові газові контракти з "Газпромом", засновані на принципі "бери або плати".

Eni, найбільшим акціонером якої є італійська держава, у 2020 році купила 22,5 мільярда кубометрів російського газу із загальної кількості близько 62 млрд куб. м, які щорічно споживає Італія.

Минулого тижня компанія заявила, що продасть свою частку в газопроводі "Блакитний потік", який доставляє російський газ до Туреччини і є спільною власністю з "Газпромом".

Італія, яка використовує газ для виробництва приблизно 40% електроенергії, імпортує понад 90% газу, причому близько 40% цього об’єму припадає на російські трубопроводи.

Після вторгнення Росії в Україну Італія активізувала зусилля щодо забезпечення альтернативних джерел газу з таких країн-виробників, як Алжир, Катар та Азербайджан.