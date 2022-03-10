США розглядають можливість запровадження санкцій проти "Росатома", – Bloomberg
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.
Водночас співрозмовники агентства зазначають, що остаточне рішення ще не прийнято, і Білий дім консультується з представниками галузі атомної енергетики щодо потенційних наслідків такого рішення.
Державна корпорація з атомної енергії "Росатом" — російський державний холдинг, який об'єднує понад 360 підприємств атомної галузі. До складу "Росатома" входять усі цивільні атомні компанії Росії, підприємства ядерного збройового комплексу, науково-дослідні організації, а також атомний криголамний флот. Крім того, "Росатому" опосередковано належить завод "Енергомашспецсталь" у Краматорську.
Станом на 2020 портфель проєктів "Росатома" на спорудження АЕС за кордоном становив 35 блоків з них на стадії реалізації знаходилось 24 блоки. Зокрема, "Росатом" будує АЕС в Білорусі та Туреччині.