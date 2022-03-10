У Росії обмежили роботу Google Play
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У Росії за допомогою Google Play тепер можна завантажити тільки безкоштовні програми.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
"Черговий крок на шляху до повного блокування Google Play. Google обмежує роботу Google Play в Росії–завантажити можна буде тільки безкоштовні програми", – зазначив він.
Раніше він заявив, що в РФ більше недоступний Apple Pay.
Як повідомлялося, ігровий підрозділ корпорації Sony – Sony Interactive Entertainment (SIE) – оголосив про припинення постачання всієї своєї продукції в Росію, включно з ігровими консолями PlayStation, через російське вторгнення в Україну.
Джерело: Telegram