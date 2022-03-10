Франція виділила Україні та сусіднім країнам 100 мільйонів євро допомоги

Влада Франції ухвалила рішення виділити Україні та сусіднім державам 100 мільйонів євро допомоги.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Франції у Twitter.

"Зіткнувшись із надзвичайною гуманітарною ситуацією, Франція виділяє 100 мільйонів євро на допомогу Україні та сусіднім країнам", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Франція уже відправила для допомоги близько 100 тонн різноманітних вантажів жертвам агресії РФ в Україні. Гуманітарні вантажі містили, зокрема, медикаменти, гігієнічні набори, намети, ліжка та засоби індивідуального захисту.

Як повідомлялося, Люксембург надасть Україні 250 млн євро допомоги у зв’язку з війною, яку проти неї розв’язала Росія.