Франція виділила Україні та сусіднім країнам 100 мільйонів євро допомоги
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Влада Франції ухвалила рішення виділити Україні та сусіднім державам 100 мільйонів євро допомоги.
Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Франції у Twitter.
"Зіткнувшись із надзвичайною гуманітарною ситуацією, Франція виділяє 100 мільйонів євро на допомогу Україні та сусіднім країнам", – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що Франція уже відправила для допомоги близько 100 тонн різноманітних вантажів жертвам агресії РФ в Україні. Гуманітарні вантажі містили, зокрема, медикаменти, гігієнічні набори, намети, ліжка та засоби індивідуального захисту.
Як повідомлялося, Люксембург надасть Україні 250 млн євро допомоги у зв’язку з війною, яку проти неї розв’язала Росія.
Джерело: Twitter