Виробник шоколаду Milka та печива Oreo скоротить діяльність у РФ, але виробництво не закриватиме

Американська кондитерська компанія Mondelez International вирішила відмовитися від усієї другорядної діяльності на території Росії, але виробництво не закриватиме.

Про це йдеться у заяві гендиректора компанії Дірка ван де Пута, передає liga.net.

"Як продуктова компанія ми...продовжимо допомагати підтримувати безперервність постачання харчових продуктів у важкі часи попереду", – підкреслив він.

Українське виробництво Mondelez International закрите. До складу компанії в Україні входять Тростянецька шоколадна фабрика та дочірнє підприємство ТОВ "Чіпси Люкс". Виробничі потужності ПрАТ "Монделіс Україна" розташовані у Сумській та Київській областях, які найбільше постраждали від російської агресії.

Водночас компанія Mondelez пообіцяла припинити усі капіталовкладення в російський ринок та рекламну активність.

Компанія також збирається здійснити багатомільйонні пожертви на користь благодійної організації Save the Children, Червоного Хреста та інших гуманітарних організацій.

Mondelez випускає такі бренди, як шоколад Alpen Gold, Milka і Picnic, печиво Oreo, Belvita, TUC, бісквіт "Ведмедик Барні", жувальну гумку Dirol, льодяники Halls.