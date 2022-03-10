Єврооблігації України з минулого тижня подорожчали на 20-40%

Ціни доларових єврооблігацій України в середу, 9 березня, зросли ще на 4,5-10%, а загалом з минулої п'ятниці їхнє зростання досягло 20-43%.

За даними Bloomberg, ціна найкоротших паперів із погашенням у вересні 2022 року на кінець середи становила 45,4% номіналу, що відповідає прибутковості до погашення 270,9% річних, тоді як наприкінці минулого тижня ставка сягала 362,4%, передає Інтерфакс-Україна.



Єврооблігації з погашенням у 2023 році котирувалися за ставкою 86,4% річних, у 2024 році – 68,5% річних, у 2025 році – 50,6% та у 2026 році – 43,8%.



Ставки з паперів з погашенням у 2027-2028 роках знизилися до 39-40% проти 49-51% минулої п'ятниці, а по "довших" паперах з погашенням у 2029-2031 роках вони склали 32,6-28,1%, тоді як їх ціна дорівнювала 30% номіналу проти 21,8% наприкінці минулого тижня.



Облігації у євро з погашенням у 2026 році котирувалися з прибутковістю 46%, у 2030 році – 26,2%.



Курс ВВП-варрантів у середу виріс на 7,5%, а з п'ятниці – на 54,5% і наразі становить близько 22,8% від номіналу.