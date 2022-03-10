Окупанти вторглися на об’єкти ГТС, є загроза транспортуванню газу в Україні та Європі, – Оператор ГТС
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"Оператор ГТС України" повідомило про спроби російський військових та озброєних угруповань так званої "ЛНР" потрапити на територію компресорних станцій Новопсков Луганської області, Куп'янськ Харківської області, а також здійснити втручання в роботу об'єктів ГТС.
Про це йдеться у заяві компанії.
"Компанія наголошує, що втручання в технологічні процеси роботи ГТС створює значні ризики для безпеки безперервного транспортування газу споживачам в Україні та Європі, і може призвести до технологічної катастрофи в регіоні", – зазначили в ОГТС.
Компанія вимагає, щоб військові та озброєні угрупування негайно покинули території компресорних станцій та припинили будь-які спроби впливати на роботу ГТС.
Зазначається, що про надзвичайну ситуацію та загрозу, що склалася, компанія повідомила правоохоронні органи, уповноважені органи державної влади, а також ПАТ "Газпром".
Джерело: ОГТСУ