На спецрахунки Нацбанку надійшло вже 11,3 мільярда

Станом на 10 березня 2022 року на спецрахунки Національного банку для підтримки української армії та гуманітарної допомоги було перераховано 11,3 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

На спецрахунок, який Нацбанк відкрив для підтримки ЗСУ, загалом було перераховано понад 11,1 млрд грн в еквіваленті.

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти – зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу.

Зокрема понад 3,2 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Із цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових майже 10,2 млрд грн:

на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн;

на потреби Національної поліції України – всього 1,65 млрд грн;

на потреби Міністерства оборони України – всього майже 7,17 млрд грн;

на потреби Державної прикордонної служби – всього 420 млн грн.

Зараз залишок коштів на спецрахунку становить майже 0,95 млрд грн.

Водночас на рахунок Міністерства соціальної політики, який Нацбанк відкрив для гуманітарних цілей, загалом було перераховано майже 170 млн грн в еквіваленті. Загалом понад 57 млн грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.