Велика Британія ввела санкції проти Абрамовича, Дерипаски та ще п'ятьох російських олігархів

Велика Британія вводить санкції щодо Романа Абрамовича, Олега Дерипаски та ще п'ятьох російських олігархів.

Про це йдеться у заяві уряду.

Під санкції потрапили власник ФК "Челсі" та акціонер компаній EVRAZ і "Норильський нікель" Роман Абрамович, співзасновник En+ Group Олег Дерипаска, головний виконавчий директор компанії ПАТ "НК "Роснефть" Ігор Сєчін, керівник банку ВТБ Андрій Костін, президент ПАТ "Транснефть" Микола Токарєв, голова правління ПАТ "Газпром" Олексій Міллер та голова Ради директорів Банку Росія Дмитро Лебедєв.

Зазначається, що загальні активи указаних олігархів оцінюють у Великій Британії в 15 млрд фунтів стерлінгів. Санкції, зокрема, передбачають замороження активів та заборону на в'їзд. Крім того, жодна компанія чи громадянин Великої Британії не мають права мати з ними бізнес.

Як заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, "не може бути безпечного притулку для тих, хто підтримує жорстокий напад Путіна на Україну".

"Сьогоднішні санкції є останнім кроком у непохитній підтримці Великою Британією українського народу. Ми будемо безжальними в переслідуванні тих, хто сприяє вбивствам мирних жителів, руйнуванню лікарень і незаконній окупації суверенних союзників", – наголосив він.

Водночас міністерка закордонних справ Ліз Трасс наголосила, що британська підтримка України не похитнеться.

"Ми не будемо зупинятися на цій місії, щоб посилити тиск на режим Путіна та придушити фінансування його жорстокої бойової машини", – підкреслила вона.

Як повідомлялося, олігарх Роман Абрамович оголосив про продаж лондонського "Челсі".