Кабмін встановив частки для розподілу місцевим бюджетам 13,44% акцизу на паливо
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Постанова встановлює частки для автоматичного розподілу між місцевими бюджетами частини (13,44%) акцизного податку з пального у першому півріччі 2022 року.
"Зазначені частки визначено виходячи з обсягів реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя 2021 року з урахуванням даних реєстраторів розрахункових операцій згідно з інформацією ДПС", – йдеться у повідомленні.
Станом на 10 березня з початку 2022 року на окремому балансовому рахунку Казначейства накопичено понад 1 млрд грн нерозподілених надходжень частини (13,44%) акцизного податку з пального.
Зазначається, що розподіл зазначених коштів між місцевими бюджетами Казначейство розпочне одразу після набрання чинності даної постанови.