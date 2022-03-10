Кабмін продовжив карантин до кінця травня, – постанова

Термін дії карантину та обмежувальних протиепідемічних заходів в Україні для запобігання розповсюдженню COVID-19 продовжено з 31 березня до 31 травня цього року.

Відповідну постанову №229 уряд України ухвалив за день до початку російського вторгнення, 23 лютого, але опублікував на "Урядовому порталі" у четвер, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з документом, термін розробки порядку ведення реєстру COVID-сертифікатів у центральній базі даних електронної системи здоров'я продовжено з 28 лютого до 1 квітня.

Крім того, Україна скасувала запроваджену з 3 грудня минулого року заборону на в'їзд у країну з ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватині, Мозамбіку та Малаві.