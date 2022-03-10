МАГАТЕ втратило зв'язок із системами моніторингу на найбільшій в Європі Запорізькій АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) втратило зв’язок з системами моніторингу ядерного матеріалу на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляється на офіційній сторінці організації в Twitter.

"До МАГАТЕ припинили надходити дані із систем гарантій, встановлених для моніторингу ядерного матеріалу на Чорнобильській АЕС та Запорізькій АЕС", – йдеться у повідомленні.

В організації зазначають, що на Запорізькій АЕС зараз у робочому стані 2 із 4 ліній електропередач, а також резервна лінія.

"Це ще один приклад того, як було порушено один із компонентів безпеки щодо забезпечення надійного зовнішнього енергопостачання всіх ядерних об'єктів від електромережі", – заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Сьогодні він вирушив до Анталії, де сьогодні відбуваються переговори очільників МЗС України та РФ, де планує обговорити питання безпеки ядерних об’єктів України.

Як повідомлялося, напередодні НЕК "Укренерго" заявило, що внаслідок ворожих дій російських окупантів повністю знеструмлена Чорнобильська АЕС, яка захоплена військами РФ.

Раніше Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) констатувало, що втратило зв’язок з Чорнобильськими моніторинговими системами.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначав, що резервні дизель-генератори забезпечать живлення станції та її об'єктів протягом 48 годин, після чого "відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, що загрожуватиме витоком радіації".

Нагадаємо, 24 лютого стало відомо, що після запеклих боїв Україна втратила контроль Чорнобильською зоною та об'єктами ЧАЕС. В ніч на 4 березня майданчик Запорізької АЕС обстріляли окупанти, на території станції виникла пожежа. Периметр ЗАЕС досі контролюють російські війська.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.