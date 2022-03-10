Німецький концерн BASF відновив бізнес з Росією попри обіцянки

Німецький хімічний концерн BASF, один із світових лідерів серед виробників засобів захисту рослин (ЗЗР), з 9 березня відновив постачання своєї продукції країні-агресору РФ, незважаючи на повідомлення від 24 лютого про зупинення постачання товарів в цю країну.

Відповідні листи були надіслані партнерам від імені російського керівництва компанії BASF, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На початку вторгнення РВ в Україну 24 лютого BASF повідомила про припинення поставок ЗЗР в Росію. Проте вже з 4 березня компанія відмовилася від свого рішення, заявивши, що з 9 березня постачання продукції в цю країну буде відновлено.

"Як було заявлено раніше, призупинення відвантаження товарів мало короткостроковий характер. Починаючи з 9 березня ми відновлюємо бізнес. Умови відвантажень – 100% оплата в рублях… Компанія BASF продовжує роботу на російському аграрному ринку, з відповідальністю відноситься до продовольчої безпеки", – йдеться в листі BASF до партнерів у РФ, підписаному директором департаменту "Рішення для сільського господарства" у регіоні "Росія" Костянтином Луговським.

BASF заявила 6 березня, що компанія заморозить нові бізнес-напрямки в Росії та Білорусі, але існуючі підрозділи працюватимуть далі.

У 2021 році російський ринок склав 1% від загальної виручки BASF.

Раніше, 24 лютого, керівник групи продажів департаменту "Рішення для сільського господарства" компанії BASF Андрій Сарнацький у листах клієнтам вказував, що постачання ЗЗР буде "тимчасово припинено" з 25 лютого.

"Починаючи з 25 лютого 2022 року ми змушені тимчасово призупинити відвантаження товарів. Цей захід носить короткостроковий характер", – йдеться у листі, підписаному Сарнацьким.

Як відзначає агентство, свого часу BASF допоміг Росії та "Газпрому" посилити газову залежність ЄС від російських енергоресурсів. У 2015 році компанія обміняла свої газові об'єкти в Європі – підземні сховища газу в Редені та Емгумі (Німеччина) та Гайдах (Австрія), розвідку та видобуток нафти та газу в південній частині Північного моря – на частку 25% плюс одна акція в проектах "Газпрому" у Західного Сибіру.

Німецька компанія також була партнером "Газпрому" в проєкті газопроводу "Північний потік-2".

Під час Другої світової війни хімічні заводи BASF співпрацювали з нацистським режимом Адольфа Гітлера.

Як повідомлялося, напередодні країни ЄС розширили санкції проти РФ і Білорусі за вторгнення в Україну. Зокрема, вони передбачають відключення від системи SWIFT трьох білоруських банків та заборону на експорт в РФ обладнання для морських суден. Водночас в переліку санкцій немає російського "Сбербанку" та обмеження заходу російських суден в європейські порти, хоча такі пропозиції активно обговорювалися, повідомляли ЗМІ. За даними джерел Bloomberg, проти останніх двох пунктів виступила Німеччина.