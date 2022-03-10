Київ залишив кожен другий мешканець, – Кличко

В українській столиці залишилося близько 2 млн киян, із неї виїхав кожен другий.

Про це в ефірі національного марафону українських телеканалів повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає Інтерфакс-Україна.

"За останніми даними, кожен другий киянин місто залишив. Наразі трохи менше 2 млн жителів перебувають у Києві", – зазначив він.

За словами мера, зараз Київ перетворився на фортецю.

"Кожна вулиця, кожен будинок... зміцнюються, територіальна оборона приєднується. Навіть люди, які у своєму житті ніколи не збиралися поміняти одяг, зараз вони в уніформі з автоматами в руках. Це і музиканти, і актори, представники різних професій", – зазначив Кличко.

Він підкреслив, що "місто стояло і стоятиме... І люди місто не здадуть, ворог не пройде!".

Як повідомлялося, станом на 8 березня кількість людей, які покинули Україну унаслідок вторгнення Росії, сягнула 2 млн.