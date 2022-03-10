Зеленський доручив уряду почати розробку програм відбудови постраждалих від війни міст

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів почати розробку програм відбудови міст, постраждалих від вторгнення Росії, зокрема, Чернігова, Сум, Охтирки, Житомира, Маріуполя та інших.

Про це він повідомив під час звернення.

"Після війни, після нашої перемоги, ми відбудуємо все, що було зруйноване – дуже швидко і дуже якісно. Для кожного міста, яке постраждало, буде створена спеціальна державна програма для відбудови. Я вже доручив уряду почати розробку. Чернігів і Суми, Охтирка й Житомир, Ізюм, Маріуполь і всі-всі наші прекрасні міста, до яких прийшло зло, не бачитимуть і сліду від російського вторгнення", – зазначив він.

За словами глави держави, будуть залучені "найкращі архітектори, компанії, проєкти для кожного міста".

"Я хочу сказати про це на прикладі Харкова, який зараз переживає найстрашніші страждання з часів Другої світової війни. Салтівка, Олексіїївка. Можливо, для багатьох українців ці назви нічого не скажуть, але харків’яни почують. Площа Свободи буде такої, що там буватимуть усі. Полтавський шлях, Білгородське шосе, обласна дитяча лікарня, Харківський онкоцентр, університет Каразіна, Палац Праці, бібліотека Короленка, ми все відбудуємо", – наголосив Зеленський.

Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що російські війська завдали шкоди транспортній інфраструктурі України на понад $10 млрд.