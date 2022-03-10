"Укренерго" назвало провокацією заяви окупантів про підключення Чорнобильської АЕС до енергосистеми Білорусі

Окупаційні російські війська заявляють про плани підключити захоплену Чорнобильську АЕС до енергосистеми Білорусі.

Про це йдеться у заяві Міненерго та Міноборони РФ.

"Вже зараз з білоруською стороною в оперативному режимі опрацьовано питання відновлення енергопостачання (ЧАЕС, – ред.) за постійною схемою від білоруської енергосистеми", – наводиться у повідомленні цитата заступника міністра енергетики РФ Павла Сорокіна.

Своєю чергою в НЕК "Укренерго" назвали такі заяви провокацією, спрямованою за загострення ситуації.

"Укренерго" не потребує допомоги білоруської сторони в ремонті пошкоджених російськими обстрілами високовольтної лінії, які живили Чорнобильську АЕС. Ми потребуємо припинення вогню і пропуску наших ремонтних бригад, які від вчора чекають згоди виїхати на ремонт. У нас все готово, щоб негайно відремонтувати лінії і відновити електроживлення ЧАЕС, яка знеструмлена вже понад добу", – йдеться у заяві компанії.

Як повідомлялося, напередодні НЕК "Укренерго" заявило, що внаслідок ворожих дій російських окупантів повністю знеструмлена Чорнобильська АЕС, яка захоплена військами РФ.

Раніше Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) констатувало, що втратило зв’язок з Чорнобильськими моніторинговими системами.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначав, що резервні дизель-генератори забезпечать живлення станції та її об'єктів протягом 48 годин, після чого "відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, що загрожуватиме витоком радіації".

Нагадаємо, 24 лютого стало відомо, що після запеклих боїв Україна втратила контроль Чорнобильською зоною та об'єктами ЧАЕС. В ніч на 4 березня майданчик Запорізької АЕС обстріляли окупанти, на території станції виникла пожежа. Периметр ЗАЕС досі контролюють російські війська.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.