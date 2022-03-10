"Укрзалізниця" скасувала тендер на закупівлю пасажирських електропоїздів за 31 мільярд

"Укрзалізниця" скасувала тендер на закупівлю 80 пасажирських електропоїздів для приміських та регіональних перевезень вартістю понад 31,46 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що в межах тендеру планувалось закупити 30 приміських електропоїздів постійного струму, 30 приміських поїздів змінного струму та 20 регіональних поїздів змінного струму.

У компанії наголосили, що після завершення бойових дій "Укрзалізниця" відновить та наростить темпи закупівлі електропоїздів для приміських і регіональних пасажирських перевезень.

Як повідомлялося раншіе, "Укрзалізниця" допустила три компанії до участі в тендері на закупівлю 80 пасажирських електропоїздів для приміських та регіональних перевезень очікуваною вартістю понад 31,4 млрд грн.