Маркетплейс Fiverr призупиняє діяльність у Росії

Один із найбільших маркетплейсів онлайн-послуг у світі Fiverr призупиняє свою діяльність у Росії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Росіяни не можуть відкривати нові облікові записи або використовувати наявні для покупки чи продажу послуг на платформі", – зазначив він.

Також, додав міністр, компанія вирішила повернути всі збори, зібрані за останні кілька тижнів, українським фрілансерам як спосіб додаткової фінансової підтримки.

Як зазначив Федоров, сотні тисяч фрілансерів в Росії тепер не зможуть надавати свої послуги.