Інтернет-провайдер "Тріолан" зазнав хакерської атаки, планує відновити роботу до кінця дня
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Інтернет-провайдер "Тріолан" тимчасово не надає доступу до мережі інтернет через хакерську атаку.
Про це повідомили у службі підтримки компанії, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Протягом дня обіцяють відновити роботу послуги. Чекайте, будь ласка. Наразі відновлюємося після атаки хакера", – повідомив провайдер.
Мережа "Тріолан" перестала працювати 9 березня близько 23:20 за київським часом.
За даними користувачів, інтернет відсутній у Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Сумах, Білій Церкві та низці інших міст.
Джерело: Інтерфакс-Україна