Mars скоротить бізнес в Росії, проте продовжить виробництво солодощів та кормів для тварин

Американська корпорація Mars скоротить бізнес в Росії, проте продовжить роботу своїх російських підприємств, які виробляють солодощі та корми для тварин.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті компанії.

"Mars працює в Росії понад 30 років, і у нас працює майже 6000 співробітників, які є важливою частиною нашої компанії протягом десятиліть. Ми продовжуватимемо їх підтримувати, але бізнес як зазвичай – не вихід. Це гуманітарна криза, і цим керуються всі наші дії", – йдеться у заяві.

"Ми вирішили скоротити наш бізнес і зосередимо наші зусилля в Росії на нашій головній ролі в харчуванні російських людей і домашніх тварин. Будь-який прибуток від нашого російського бізнесу буде використаний на гуманітарні цілі. Ми призупинили нові інвестиції в Росії і не будемо імпортувати чи експортувати нашу продукцію в Росію та за її межі. Наша соціальна та рекламна діяльність у Росії та Білорусі буде призупинена", – повідомляють в компанії.

Mars також обіцяє збільшити пожертви на гуманітарні цілі, в тому числі у вигляді продукції, на $10 млн на додаток до $2 млн, виділених для постраждалих людей і домашніх тварин минулого тижня.

"Це швидкоплинна і невизначена ситуація – якщо нам знадобиться вжити подальших дій, ми без вагань це зробимо", – зазначається у повідомленні компанії.

Mars, Incorporated – американська продовольча компанія, виробник продуктів харчування тривалого зберігання, найбільш відомий завдяки шоколадним батончикам. Також виробляє корми для домашніх тварин, жувальну гумку, напої, напівфабрикати, консервовані соуси. Основні торгові марки – Mars, Snickers, Milky Way, Twix, M&M’s, Pedigree, Uncle Ben’s, також корпорації належить серія торгових марок поглиненої компанії Wrigley.

На український ринок компанія Mars вийшла в 1994 році, у 1998 році було відкрито представництво в Києві. Власних виробничих потужностей в Україні компанія не має, до 2014 року на український ринок імпортувалася продукція з РФ.