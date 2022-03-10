Зеленський підписав закон про примусове вилучення російського майна в Україні

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів".

Як свідчать дані на сторінці відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради, документ повернуто з підписом Президента 4 березня, 6 березня опубліковано в офіційному парламентському виданні "Голос України", а 7 березня закон чинності.

Згідно з текстом закону, "примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації (відшкодування) їх вартості, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв’язала і веде проти України та Українського народу".

Рішення про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності РФ та її резидентів прийматиме РНБО за поданням Кабміну. В дію рішення РНБО вводиться указом Президента.

Примусово вилучені об’єкти будуть передані у господарське відання спеціалізованому державному підприємству, яке має право створити Кабмін.