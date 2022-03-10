Найбільші японські компанії припиняють бізнес з Росією, – ЗМІ

Цілий ряд японських компаній, в тому числі найбільші автомобільні корпорації та виробники електроніки. оголосили про припинення постачання продукції та виробництва в Росії на тлі російського вторгнення в Україну.

Про це пише японське видання The Japan News.

Зокрема, Toyota Motor Corp. і Mitsubishi Motors Corp. вирішили призупинити виробництво та експорт до Росії. Компанія Nissan Motor також припинила експорт авто до РФ, а також анонсувала припиненя виробництва автівок а своєму заводі в Санкт-Петербурзі.

Провідний виробник будівельної техніки Komatsu Ltd. Також вирішив призупинити поставки гірничодобувного обладнання та комплектуючих до Росії, компанія також може припинити виробництво гідравлічних екскаваторів і самоскидів на своїх виробничих потужностях в РФ.

Hitachi Construction Machinery Co. припинить експорт гідравлічних екскаваторів до Росії. Також компанія має намір припинити місцеве виробництво у середині квітня.

Виробник мотоциклів та моторів для човнів Yamaha Motor Co. також призупинила експорт із Японії та інших країн до РФ.

Виробник автокранів Tadano Ltd. Минулого тижня призупинив постачання до Росії та Білорусі через побоювання, що фінансові санкції можуть завадити платежам.

Корпорація Panasonic, що виробляє телевізори та іншу споживчу електроніку, припинила відвантаження продукції з-за меж РФ своєму російському дистриб'ютору.

Як відзначає видання, усі компанії вказали серед причин призупинення бізнесу з РФ хаос у логістиці. Однак з огляду на критику вторгнення Росії, корпоративний імідж також викликає занепокоєння керівників японських корпорацій.

"Надзвичайно складно вирішити, чи продовжувати нашу діяльність у Росії", – сказав представник великого японського виробника.

Японський експорт до РФ 2021 року дорівнював 862,3 млрд ієн, що становить близько 1% його загального обсягу, свідчать дані Міністерства фінансів країни. При цьому на автомобілі припало близько 40% всіх поставок (357,4 млрд ієн), а на машини та обладнання – понад 70%.