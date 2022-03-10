Japan Tobacco продовжить роботу своїх заводів в Росії, але зупинить нові інвестиції

Japan Tobacco International (JTI), один з найбільших світових виробників тютюнових виробів, наразі продовжує роботу в РФ, проте призупиняє нові інвестиції та маркетингову діяльність, а також запуск нових продуктів у цій країні.

Про це повідомляється у заяві компанії, яка оприлюднена на її офіційному сайті.

Компанія відзначає, що Росія є одним з найбільших ринків для JTI, де у неї є 4 фабрики та близько 4000 працівників.

В цьому контексті JTI обіцяє зберегти всі робочі місця в Росії, однак не виключає згортання своєї діяльності в майбутньому.

"Проблеми, пов’язані з діяльністю в Росії в цей час, є безпрецедентними, і JTI потрібен деякий час, щоб оцінити довгострокові наслідки ситуації, з якою зараз стикаються всі великі міжнародні інвестори в Росії. Якщо робоче середовище та геополітична ситуація істотно не покращаться, JTI не виключає можливості призупинення виробничої діяльності в країні.

JTI – найбільша компанія на тютюновому ринку РФ з часткою, близькою до 40%. У портфель компанії в Росії входять міжнародні марки Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie та російські марки "Донской табак", Kiss, Play, "Петро I", "Тройка" та ін. Крім того, JTI продає в РФ електронні системи Logic Compact та системи нагрівання тютюну Ploom.

Як повідомлялося, раніше інший глобальний виробник сигарет – британська компанія Imperial Tobacco – вирішила призупинити всіх продажі та виробництво в Росії, включно з зупинкою заводу у Волгограді.

Водночас тютюновий концерн Philip Morris International (PMI) вирішив продожити роботу своїх фабрик в РФ, оголосивши про призупинення інвестицій в цій країні.

Аналогічним чином на вторгнення РФ відреагувала ще одна світова тютюнова корпорація British American Tobacco (BAT), яка призупинила роботу своєї фабрики та ділові операції в Україні, водночас у РФ вона продовжить працювати, проте призупинить інвестиції та "раціоналізує своєю маркетингову діяльність".