Напад на Україну суттєво позначиться на світовому ринку зерна, – USDA

Міністерство сільського господарства США (USDA) знизило прогноз експорту української кукурудзи у 2021/2022 маркетинговому році (МР, липень-червень) одразу на 6 млн тонн (або 18%) порівняно з лютим 2022 року – з 33,5 млн тонн до 27,5 млн тонн, хоча прогноз врожаю цієї культури наразі зменшено лише на 0,1 млн тонн – з 42 млн тонн до 41,9 млн тонн.

Відповідні оцінки наслідків збройного вторгнення РФ до України оприлюднені у березневому звіті USDA, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Мінсільгосп США у новому прогнозі також погіршив прогноз експорту пшениці з України в 2021/2022 МР на 16,7% (або 4 млн тонн) порівняно з лютневим прогнозом – з 24 млн тонн до 20 млн тонн. При цьому прогноз її врожаю збережено на лютневому рівні – 33 млн тонн.

За даними USDA, прогноз загального світового експорту пшениці в 2021/2022 МР скорочено на 3,6 млн тонн – до 203,1 млн тонн за рахунок скорочення експорту з України та РФ, що буде частково компенсовано зростанням постачання з Австралії та Індії.

Також очікується скорочення експорту пшениці з країни-агресора РФ у 2021/2022 МР на 3 млн тонн – з 35 млн тонн до 32 млн тонн.

Раніше економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАТ) Андрій Ярмак констатував, російське вторгнення в Україну зриває посівну кампанію, що є особливо катастрофічним з урахуванням високих світових цін на газ, і, відповідно, мінеральних добрив. Сукупність цих факторів веде до того, що Україна ще багато місяців не зможе експортувати зернові, а ще через кілька років виходитиме на довоєнні обсяги врожаю.