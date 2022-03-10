John Deere припинив постачання техніки до Росії та Білорусії

Американський виробник сільськогосподарської техніки John Deere заявив про припинення постачання до Росії та Білорусії.

Як повідомляється на офіційному сайті компанії, відповідне рішення було ухвалено "два тижні тому".

"Два тижні тому ми призупинили постачання техніки до Росії, а потім і до Білорусі. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією, повністю дотримуючись санкцій США та міжнародних санкцій. Крім того, Фонд Джона Діра безпосередньо співпрацює з низкою організацій, включаючи кілька агентств ООН, щоб мобілізувати ресурси для підтримки українців, які постраждали від кризи", – йдеться у повідомленні.

Водночас компанія не уточнює статус свого дочірнього підприємства в Росії, яке займається виробництвом техніки.

Під брендом John Deere випускається сільськогосподарська техніка (зокрема трактори, комбайни та інші сільгоспмашини), будівельна техніка, садово-паркове обладнання, снігоприбиральні машини, лісозаготівельна техніка, а також двигуни.

В Росії компанія володіє заводом в Оренбурзі, на якому налагоджено виробництво повного циклу для 9 моделей посівної та ґрунтообробної техніки, а також вузлове складання для тракторів 8R та комбайнів серії S та W.