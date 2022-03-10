Western Union припинить працювати в Росії та Білорусі

Компанія Western Union, світовий лідер у сфері транскордонного, міжвалютного переміщення грошей та платежів, прийняла рішення припинити роботу в Росії та Білорусі.

Про це йдеться у пресрелізі, який оприлюднено на сайті компанії.

"Ми ретельно оцінили внутрішні та зовнішні аргументи, включаючи наслідки для наших шановних товаришів по команді, партнерів і клієнтів. Зрештою, у світлі трагічних наслідків нападу Росії на Україну, ми прийшли до рішення призупинити наші операції в Росії та Білорусі", – йдеться у повідомленні.

"Ми приєднуємося до міжнародної спільноти, висловлюючи щиру надію на дипломатичне та мирне вирішення проблеми. Водночас нашими пріоритетами залишаються благополуччя та безпека наших співробітників, а також продовження підтримки народу України, включаючи зростаючу кількість біженців, які шукають безпеки", – додали у Western Union.

Western Union об’єднує понад 200 країн і територій і дозволяє здійснювати перекази у понад 130 валютах.

Як повідомлялося, раніше міжнародні системи платежів Western Union, Money Gram, RIA та IntelExpress скасували плату за переказ коштів з усіх країн світу в Україну незалежно від каналу відправлення.

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