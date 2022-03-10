Одна з найбільших гірничодобувних компаній світу оголосила про припинення бізнесу з Росією

Одна з найбільших гірничодобувних компаній світу Rio Tinto Plc оголосила про намір розірвати всі комерційні відносини із російським бізнесом через воєнне вторгнення РФ в Україну.

Як повідомили в компанії, наразі Rio Tinto знаходиться у процесі припинення всіх комерційних зв'язків з Росією, інформує Інтерфакс-Україна.

Rio Tinto контролює підприємство Queensland Alumina (QAL) з переробки глинозему в Австралії, де російській компанії "Русал" належить 20%. Rio Tinto розглядає подальші варіанти для цього партнерства, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерело.

Водночас основний акціонер "Русала" En+ зараз переглядає стратегію щодо міжнародних активів компанії, розглядаючи у тому числі spin off цих активів. У нову компанію можуть бути виділені міжнародні глиноземні, бокситові та алюмінієві активи "Русала" в Африці, Австралії (зокрема 20% у QAL) та Європі. Більшість цих підприємств до 2007 року належала швейцарському трейдеру Glencore, який вніс їх до складу об'єднаної компанії "Русал", ставши її засновником поряд з "Російським алюмінієм" Олега Дерипаски та СУАЛ Віктора Вексельберга та його партнерів.

Rio Tinto також закуповує в Росії паливо та іншу продукцію для своїх операцій, у тому числі для проекту розробки золотомідного родовища Ою Толгою в Монголії.

WSJ зазначає, що Інші сировинні компанії, включаючи Glencore Plc, також переглядають своє ставлення до російських інвестицій, постачальників та клієнтів. У четвер про відмову від роботи в Росії заявила і глобальна інжинірингова компанія Worley Ltd., яка є підрядником у ряді LNG-проектів.