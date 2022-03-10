Кабмін встановив норму відрахування дивідендів для державних компаній

Кабінет міністрів встановив для більшості підприємств з державною часткою базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за підсумками господарської діяльності у 2021 році, на рівні 50%.